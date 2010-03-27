Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Крауч 27
Кранчар 41
2:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
27 марта 2010, 18:00 МСК
27.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
62
0
Уокер
Кайл Уокер
90
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
79
0
Кранчар
Нико Кранчар
41'
41'
67
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Крауч
Питер Крауч
27'
27'
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
0
Ливермор
Джейк Ливермор
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
89
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
52
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Хьюз
Ричард Хьюз
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
84
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
0
Кану
Нванкво Кану
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Уорд
Джоэл Уорд
0
Совах
Леннард Совах
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Ритчи
Мэтт Ритчи
0
Вебер
Данни Вебер