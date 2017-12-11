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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
66
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
11
Палиенко
Максим Палиенко
58
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
20
Марков
Евгений Марков
90
77
Труйич
Никола Труйич
69'
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
83
Миронов
Алексей Миронов
90
77
Коченков
Антон Коченков
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
81
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
19'
73'
90
24
Эдер
Эдер
54'
66
Запасные
Главный тренер
Юрий Семин
События
Матч окончен 1:3
Красная карточка
90'
90'
87'
Желтая карточка
81'
Замена
73'
ГОЛ! 1:3
Желтая карточка
73'
ГОЛ! 1:2
69'
66'
Замена
66'
Замена
58'
54'
ГОЛ! 0:2
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
44'
33'
Желтая карточка
19'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 21:05
01 сентября, 12:41