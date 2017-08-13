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мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
51'
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
88
3
Касаев
Алан Касаев
46
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
81
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
Запасные
Главный тренер
Юрий Семин
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
74
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
84
17
Заболотный
Антон Заболотный
90'
90
20
Марков
Евгений Марков
55
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
90'
Желтая карточка
Замена
88'
86'
Желтая карточка
84'
Замена
81'
74'
Замена
55'
Замена
51'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
38'
Желтая карточка
Желтая карточка
37'
34'
Желтая карточка
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Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 21:05
01 сентября, 12:41