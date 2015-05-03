Матч завершен
Торпедо
Москва
Комбаров 78
Смарасон 88
2:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Кверквелия 23
Оздоев 71
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
3 мая 2015, 18:30 МСК
3.05.2015, 18:30 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
94
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
31
33
Рыков
Владимир Рыков
94
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
94
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
78'
78'
94
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
94
14
Путило
Антон Путило
94
16
Стеванович
Далибор Стеванович
94
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
72
18
Пугин
Алексей Пугин
46
77
Салугин
Александр Салугин
94
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
5
Князев
Иван Князев
67
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
88'
19
Зенев
Сергей Зенев
71
Базелюк
Константин Базелюк
27
Угу Виейра
Угу Виейра
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
94
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
75
44
Навас
Сесар Навас
94
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
23'
23'
94
4
Котуньо
Гильермо Котуньо
94
8
Дядюн
Владимир Дядюн
94
27
Оздоев
Магомед Оздоев
71'
71'
94
15
Кисляк
Сергей Кисляк
69
77
Благо
Благо
94
87
Эдуардо
Карлос Эдуардо
94
7
Портнягин
Игорь Портнягин
94
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
23
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
88
Камболов
Руслан Камболов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
99
Канунников
Максим Канунников
14
Отставнов
Дмитрий Отставнов