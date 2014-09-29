Матч завершен
Рубин
Казань
Эдуардо 68
Благо 87
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Стеванович 15
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
29 сент. 2014, 19:00 МСК
29.09.2014, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
77
Благо
Благо
87'
87'
90
87
Эдуардо
Карлос Эдуардо
68'
68'
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
8
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
12
Фильцов
Александр Фильцов
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
4
Бурлак
Тарас Бурлак
23
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
80
Сорокин
Егор Сорокин
88
Камболов
Руслан Камболов
29
Бибилов
Шота Бибилов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
69
Азмун
Сердар Азмун
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
46
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
15
Тараканов
Егор Тараканов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
15'
15'
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
52
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
89
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
13
Блажевич
Горан Блажевич
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
17
Багаев
Михаил Багаев
7
Фомин
Семен Фомин
20
Стеклов
Вадим Стеклов
77
Салугин
Александр Салугин
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра