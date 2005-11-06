Матч завершен
Рубин
Казань
5:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
6 нояб. 2005, 14:00 МСК
6.11.2005, 14:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы