Торпедо - Балтика: 13 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0

Торпедо - Балтика: 13 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 17:00 МСК
13.07.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0
Торпедо
0
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
Торпедо
1
Балтика
1
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 19:30
Торпедо
1 : 0
Балтика
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 19:30
Торпедо
1
Балтика
0
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Балтика
1 : 1
Торпедо
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Балтика
1
Торпедо
1
13.07.2019 13 июля 2019 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Балтика
13.07.2019 13 июля 2019 сб 17:00
Торпедо
2
Балтика
0
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 19:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 19:00
Балтика
0
Торпедо
0
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
Торпедо
1
Балтика
0
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
Балтика
3 : 1
Торпедо
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
Балтика
3
Торпедо
1
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:00
Торпедо
1
Балтика
1
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 19:00
Балтика
0 : 3
Торпедо
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 19:00
Балтика
0
Торпедо
3
11.07.2011 11 июля 2011 пн 18:00
Торпедо
4 : 0
Балтика
11.07.2011 11 июля 2011 пн 18:00
Торпедо
4
Балтика
0
19.08.2008 19 авг. 2008 вт 18:30
Балтика
2 : 1
Торпедо
19.08.2008 19 авг. 2008 вт 18:30
Балтика
2
Торпедо
1
29.04.2008 29 апр. 2008 вт 18:00
Торпедо
0 : 2
Балтика
29.04.2008 29 апр. 2008 вт 18:00
Торпедо
0
Балтика
2
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Балтика
0
Торпедо
0
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
Торпедо
0 : 0
Балтика
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
Торпедо
0
Балтика
0
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Балтика
1 : 0
Торпедо
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Балтика
1
Торпедо
0
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Торпедо
1
Балтика
0
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Балтика
2 : 2
Торпедо
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Балтика
2
Торпедо
2
05.04.1996 05 апр. 1996 пт 23:00
Торпедо
2 : 2
Балтика
05.04.1996 05 апр. 1996 пт 23:00
Торпедо
2
Балтика
2

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