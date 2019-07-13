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Торпедо VS Балтика
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Торпедо - Балтика: 13 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Торпедо - Балтика: 13 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 2 тур
ФНЛ,
2 тур
Россия
13 июля 2019, 17:00 МСК
13.07.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0
Торпедо
0
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
Торпедо
1
Балтика
1
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
19:30
Торпедо
1 : 0
Балтика
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
19:30
Торпедо
1
Балтика
0
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Балтика
1 : 1
Торпедо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Балтика
1
Торпедо
1
13.07.2019
13 июля 2019
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Балтика
13.07.2019
13 июля 2019
сб
17:00
Торпедо
2
Балтика
0
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
19:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
19:00
Балтика
0
Торпедо
0
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
Торпедо
1
Балтика
0
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
Балтика
3 : 1
Торпедо
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
Балтика
3
Торпедо
1
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
Торпедо
1
Балтика
1
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
19:00
Балтика
0 : 3
Торпедо
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
19:00
Балтика
0
Торпедо
3
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Торпедо
4 : 0
Балтика
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Торпедо
4
Балтика
0
19.08.2008
19 авг. 2008
вт
18:30
Балтика
2 : 1
Торпедо
19.08.2008
19 авг. 2008
вт
18:30
Балтика
2
Торпедо
1
29.04.2008
29 апр. 2008
вт
18:00
Торпедо
0 : 2
Балтика
29.04.2008
29 апр. 2008
вт
18:00
Торпедо
0
Балтика
2
19.09.1998
19 сент. 1998
сб
23:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
19.09.1998
19 сент. 1998
сб
23:00
Балтика
0
Торпедо
0
02.06.1998
02 июня 1998
вт
23:00
Торпедо
0 : 0
Балтика
02.06.1998
02 июня 1998
вт
23:00
Торпедо
0
Балтика
0
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Балтика
1 : 0
Торпедо
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Балтика
1
Торпедо
0
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Торпедо
1
Балтика
0
16.08.1996
16 авг. 1996
пт
23:00
Балтика
2 : 2
Торпедо
16.08.1996
16 авг. 1996
пт
23:00
Балтика
2
Торпедо
2
05.04.1996
05 апр. 1996
пт
23:00
Торпедо
2 : 2
Балтика
05.04.1996
05 апр. 1996
пт
23:00
Торпедо
2
Балтика
2
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25