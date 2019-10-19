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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Обухов 61
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 73
Ароян 76
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
19 окт. 2019, 14:00 МСК
19.10.2019, 14:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
61'
61'
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
82
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
73
30
Таказов
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90
77
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92
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10
Бикфалви
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27
Меркулов
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90
3
Ароян
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76'
76'
90
19
Поляков
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44
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Аугустыняк
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90
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Баклов
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4
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