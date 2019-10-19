Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Обухов 61
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 73
Ароян 76
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
19 окт. 2019, 14:00 МСК
19.10.2019, 14:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
61'
61'
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
82
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
73
30
Таказов
Сослан Таказов
90
77
Костюков
Михаил Костюков
59
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
7
Чернышов
Олег Чернышов
25
Карасев
Павел Карасев
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
17
Димитров
Николай Димитров
61
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
76'
76'
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
11
Ильин
Владимир Ильин
73'
73'
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
64
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
20
Панюков
Андрей Панюков
79
Юсупов
Артём Юсупов