Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бистрович 84
Магнуссон 90
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
15 сент. 2019, 16:30 МСК
15.09.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
30
Таказов
Сослан Таказов
86
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
77
Костюков
Михаил Костюков
78
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
82
Запасные
55
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
9
Чернышов
Олег Чернышов
25
Карасев
Павел Карасев
70
Муниру
Салли Муниру
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
15
Часовских
Андрей Часовских
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
79
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90'
90'
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
48
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
83
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
19
Нисимура
Такума Нисимура
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
14
Карпов
Вадим Карпов
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
84'
29
Бийол
Яка Бийол
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
11
Сантос
Лукас Сантос