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Кубок России
Сызрань-2003 VS Ротор
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Сызрань-2003 - Ротор: 22 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
Семенов 94
0:0
( 4 : 3)
Сызрань-2003 - Ротор: 22 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Абдулавов 102
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
22 авг. 2018, 18:00 МСК
22.08.2018, 18:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сызрань-2003
мин
-
Семенов
Андрей Семенов
94'
94'
90
Ротор
мин
-
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
102'
102'
90
-
Маляров
Кирилл Маляров
90
-
Попов
Артем Попов
90
События
Матч окончен 0:0
102'
ГОЛ! 1:1
Исламнур Абдулавов
99'
Желтая карточка
Кирилл Маляров
ГОЛ! 1:0
Андрей Семенов
94'
36'
Желтая карточка
Артем Попов
Прошлые матчи
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Сызрань-2003
0(4) : 0(3)
Ротор
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Сызрань-2003
0(4)
Ротор
0(3)
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