Сызрань-2003 - Ротор: 22 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
Семенов 94
0:0
( 4 : 3)

Сызрань-2003 - Ротор: 22 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Абдулавов 102
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
22 авг. 2018, 18:00 МСК
22.08.2018, 18:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Сызрань-2003
мин
-
Семенов
Андрей Семенов
94'
94'
90
Ротор
мин
-
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
102'
102'
90
-
Маляров
Кирилл Маляров
90
-
Попов
Артем Попов
90

События

Матч окончен 0:0
102'
ГОЛ! 1:1
Исламнур Абдулавов
99'
Желтая карточка
Кирилл Маляров
ГОЛ! 1:0
Андрей Семенов
94'
36'
Желтая карточка
Артем Попов

Прошлые матчи

22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Сызрань-2003
0(4) : 0(3)
Ротор
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Сызрань-2003
0(4)
Ротор
0(3)

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