Сызрань-2003

Сызрань
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Страна
Россия
Стадион
Спортивный комплекс "Кристалл"
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Андрей Семенов А. Семенов 		Защ 29 1 1 0 0 0
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Результаты
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 17:00
Сызрань-2003
0 : 4
Ростов
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 17:00
1/16 финала
Сызрань-2003
0
Ростов
4
Россия. Кубок , 1/16 финала
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Сызрань-2003
0(4) : 0(3)
Ротор
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
1/32 финала
Сызрань-2003
0
Ротор
0
Россия. Кубок , 1/32 финала
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 17:00
Лада-Тольятти
0 : 3
Сызрань-2003
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 17:00
1/64 финала
Лада-Тольятти
0
Сызрань-2003
3
Россия. Кубок , 1/64 финала
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:00
Сокол
2 : 3
Сызрань-2003
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:00
1/128 финала
Сокол
2
Сызрань-2003
3
Россия. Кубок , 1/128 финала
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