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Сызрань-2003
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Сызрань-2003
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Страна
Россия
Стадион
Спортивный комплекс "Кристалл"
Лента
Состав
Результаты
Состав
Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Андрей Семенов
А. Семенов
Защ
29
1
1
0
0
0
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Результаты
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
17:00
Сызрань-2003
0 : 4
Ростов
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
17:00
1/16 финала
Сызрань-2003
0
Ростов
4
Россия. Кубок , 1/16 финала
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Сызрань-2003
0(4) : 0(3)
Ротор
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
1/32 финала
Сызрань-2003
0
Ротор
0
Россия. Кубок , 1/32 финала
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
17:00
Лада-Тольятти
0 : 3
Сызрань-2003
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
17:00
1/64 финала
Лада-Тольятти
0
Сызрань-2003
3
Россия. Кубок , 1/64 финала
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
Сокол
2 : 3
Сызрань-2003
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
1/128 финала
Сокол
2
Сызрань-2003
3
Россия. Кубок , 1/128 финала
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