Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лала 39
Томассон 84
2:2
Матч завершен
Монако
Монако
Слимани 11
Слимани 40
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
1 сент. 2019, 18:00 МСК
1.09.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Страсбур
мин
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
1
Селс
Матс Селс
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
39'
39'
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
84'
84'
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
5
Коне
Ламин Коне
10
Корнье
Бенжамин Корнье
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
8
Силва
Адриен Силва
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
22
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
20
Слимани
Ислам Слимани
11'
40'
11', 40'
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
27
Налдо
Налдо
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
14
Кейта
Бальде Кейта
7
Оникуру
Анри Оникуру