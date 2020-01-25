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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Монако
Монако
Йоветич 86
1:3
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ажорж 40
Томассон 66
Митрович 74
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
25 янв. 2020, 22:00 МСК
25.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
28
Жорже
Жорже
12
Агилар
Рубен Агилар
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
8
Силва
Адриен Силва
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
10
Йоветич
Стеван Йоветич
86'
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
5
Коне
Ламин Коне
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
74'
74'
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
66'
66'
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
20
Зохи
Кевин Зохи
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
40'
40'
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
10
Корнье
Бенжамин Корнье
11
Ленар
Димитри Ленар
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
8
Уорис
Маджид Уорис