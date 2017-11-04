Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 39
Крауч 73
2:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Иборра 33
Марез 60
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
4 нояб. 2017, 15:30 МСК
4.11.2017, 15:30 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
39'
39'
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
73'
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
11
Хесе
Хесе
9
Бераино
Саидо Бераино
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
21
Иборра
Висенте Иборра
33'
33'
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
60'
60'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
10
Кинг
Энди Кинг
18
Амарти
Даниэль Амарти
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо