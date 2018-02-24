Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Батлэнд 70
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 43
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
24 февр. 2018, 15:30 МСК
24.02.2018, 15:30 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
17
Якупович
Элдин Якупович
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
14
Силва
Адриен Силва
21
Иборра
Висенте Иборра
33
Диабате
Фуссейни Диабате
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
70'
70'
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
21
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
43'
43'
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
3
Питерс
Эрик Питерс
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
11
Хесе
Хесе