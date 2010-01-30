Спортинг - Барселона: 30 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1

Спортинг - Барселона: 30 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
30 янв. 2010, 22:00 МСК
30.01.2010, 22:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Спортинг
мин
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Бабен
Жан-Сильвен Бабен
4
Родригес
Хуан Родригес
5
Кофи
Исаак Кофи
17
Лод
Робин Лод
22
Перес
Пабло Перес
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
Запасные
13
Мариньо
Диего Мариньо
-
18
Жералдеш
Жералдеш
-
8
Эрнан
Эрнан
-
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

01.03.2017 01 марта 2017 ср 21:30
Барселона
6 : 1
Спортинг
01.03.2017 01 марта 2017 ср 21:30
Барселона
6
Спортинг
1
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:15
Спортинг
0 : 5
Барселона
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:15
Спортинг
0
Барселона
5
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:30
Барселона
6 : 0
Спортинг
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:30
Барселона
6
Спортинг
0
17.02.2016 17 февр. 2016 ср 20:30
Спортинг
1 : 3
Барселона
17.02.2016 17 февр. 2016 ср 20:30
Спортинг
1
Барселона
3
03.03.2012 03 марта 2012 сб 22:00
Барселона
3 : 1
Спортинг
03.03.2012 03 марта 2012 сб 22:00
Барселона
3
Спортинг
1
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:00
Спортинг
0 : 1
Барселона
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:00
Спортинг
0
Барселона
1
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 22:00
Спортинг
1 : 1
Барселона
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 22:00
Спортинг
1
Барселона
1
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Барселона
1 : 0
Спортинг
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Барселона
1
Спортинг
0
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 22:00
Спортинг
0 : 1
Барселона
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 22:00
Спортинг
0
Барселона
1
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 22:55
Барселона
3 : 0
Спортинг
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 22:55
Барселона
3
Спортинг
0
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 21:00
Барселона
3 : 1
Спортинг
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 21:00
Барселона
3
Спортинг
1
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 22:00
Спортинг
1 : 6
Барселона
21.09.2008 21 сент. 2008 вс 22:00
Спортинг
1
Барселона
6

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15