Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Франция
Ирландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Барселона VS Спортинг
Поделиться:
Барселона - Спортинг: 23 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
6:0
Барселона - Спортинг: 23 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
23 апр. 2016, 21:30 МСК
23.04.2016, 21:30 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Спортинг
мин
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Бабен
Жан-Сильвен Бабен
4
Родригес
Хуан Родригес
5
Кофи
Исаак Кофи
17
Лод
Робин Лод
22
Перес
Пабло Перес
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
Запасные
13
Мариньо
Диего Мариньо
-
18
Жералдеш
Жералдеш
-
8
Эрнан
Эрнан
-
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
-
События
Матч окончен 6:0
Прошлые матчи
01.03.2017
01 марта 2017
ср
21:30
Барселона
6 : 1
Спортинг
01.03.2017
01 марта 2017
ср
21:30
Барселона
6
Спортинг
1
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:15
Спортинг
0 : 5
Барселона
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:15
Спортинг
0
Барселона
5
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:30
Барселона
6 : 0
Спортинг
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:30
Барселона
6
Спортинг
0
17.02.2016
17 февр. 2016
ср
20:30
Спортинг
1 : 3
Барселона
17.02.2016
17 февр. 2016
ср
20:30
Спортинг
1
Барселона
3
03.03.2012
03 марта 2012
сб
22:00
Барселона
3 : 1
Спортинг
03.03.2012
03 марта 2012
сб
22:00
Барселона
3
Спортинг
1
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:00
Спортинг
0 : 1
Барселона
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:00
Спортинг
0
Барселона
1
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:00
Спортинг
1 : 1
Барселона
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
22:00
Спортинг
1
Барселона
1
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Барселона
1 : 0
Спортинг
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Барселона
1
Спортинг
0
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
22:00
Спортинг
0 : 1
Барселона
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
22:00
Спортинг
0
Барселона
1
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
22:55
Барселона
3 : 0
Спортинг
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
22:55
Барселона
3
Спортинг
0
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
21:00
Барселона
3 : 1
Спортинг
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
21:00
Барселона
3
Спортинг
1
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
22:00
Спортинг
1 : 6
Барселона
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
22:00
Спортинг
1
Барселона
6
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15