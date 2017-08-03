Матч завершен
Спарта
Прага
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 20:00 МСК
3.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Спарта
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
15
Манджек
Жорж Манджек
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
17
Фридек
Мартин Фридек
90
49
Янко
Марк Янко
90
Запасные
33
Коубек
Томаш Коубек
10
Росицки
Томаш Росицки
28
Загустел
Ондржей Загустел
21
Лафата
Давид Лафата
Црвена Звезда
мин
-
Борян
Милан Борян
90
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
90
3
Йовичич
Бранко Йовичич
90
Запасные
45
Пешич
Александар Пешич