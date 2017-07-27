Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Канга 65
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 21:30 МСК
27.07.2017, 21:30 МСК
четверг
Составы
Црвена Звезда
мин
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
65'
65'
90
3
Йовичич
Бранко Йовичич
90
Запасные
45
Пешич
Александар Пешич
Спарта
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
15
Манджек
Жорж Манджек
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
17
Фридек
Мартин Фридек
90
49
Янко
Марк Янко
90
Запасные
33
Коубек
Томаш Коубек
24
Мавуба
Рио Мавуба
28
Загустел
Ондржей Загустел
21
Лафата
Давид Лафата