Матч завершен
Сочи
Сочи
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 20
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
14 сент. 2019, 19:00 МСК
14.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
69
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
76
10
Полоз
Дмитрий Полоз
90
87
Карапетян
Александр Карапетян
46
Запасные
19
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
Шакуро
Павел Шакуро
23
Мевля
Миха Мевля
87
Померко
Алексей Померко
94
Лагатор
Душан Лагатор
29
Заболотный
Антон Заболотный
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
78
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
13
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20'
20'
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
9
Смолов
Федор Смолов
83
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Идову
Брайан Идову
4
Серкейра
Мурило Серкейра
3
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
24
Эдер
Эдер
67
Тугарев
Роман Тугарев