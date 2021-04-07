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Кубок России
Сочи VS Локомотив
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Сочи - Локомотив: 07 апреля 2021 смотреть онлайн
Сочи
Сочи
-:-
Сочи - Локомотив: 07 апреля 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
Кубок России, 1/4 финала
Кубок России,
1/4 финала
Россия
7 апр. 2021, 19:00 МСК
7.04.2021, 19:00 МСК
среда
Cтадион Фишт
Фишт
Сочи
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
6
Юсупов
Артур Юсупов
7
Пруцев
Данил Пруцев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
1
Адамов
Денис Адамов
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
87
Прохин
Данила Прохин
73
Пруцев
Егор Пруцев
98
Варданян
Эрик Варданян
10
Барсов
Максим Барсов
79
Руденко
Александр Руденко
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
76
Мухин
Максим Мухин
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
60
Савин
Андрей Савин
77
Коченков
Антон Коченков
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
4
Лысцов
Виталий Лысцов
37
Магкеев
Станислав Магкеев
27
Серкейра
Мурило Серкейра
45
Сильянов
Александр Сильянов
6
Баринов
Дмитрий Баринов
38
Титков
Николай Титков
9
Смолов
Федор Смолов
19
Эдер
Эдер
92
Агеев
Михаил Агеев
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
Локомотив
3
Сочи
1
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Сочи
2
Локомотив
1
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Локомотив
0 : 0
Сочи
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Локомотив
0
Сочи
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0
Локомотив
1
Новости
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
вчера, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
«Локомотив» увольняет больше 20 человек из медиаотдела из-за фото в футболках с матом. Другая версия – внутренний конфликт
#Локомотив
10 марта, 21:10
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50