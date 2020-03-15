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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сочи
Сочи
Нобоа 48
Мостовой 90
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
15 марта 2020, 14:00 МСК
15.03.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
27
Заика
Кирилл Заика
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
48'
48'
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90'
90'
90
29
Заболотный
Антон Заболотный
74
91
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
26
Калугин
Никита Калугин
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
94
Лагатор
Душан Лагатор
10
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
8
Газинский
Юрий Газинский
62
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
68
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
84
17
Кайо
Кайо
90
10
Вандерсон
Вандерсон
90
9
Ари
Ари
90
33
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
2
Сорокин
Егор Сорокин
70
Уткин
Даниил Уткин
53
Черников
Александр Черников
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов