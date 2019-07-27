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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Игнатьев 14
Игнатьев 42
Сулейманов 80
3:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
27 июля 2019, 19:00 МСК
27.07.2019, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
21
Намли
Юнес Намли
62
9
Ари
Ари
73
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
14'
42'
14', 42'
67
7
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
17
Кайо
Кайо
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
70
Уткин
Даниил Уткин
33
Берг
Маркус Берг
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
80'
19
Иван
Андрей Иван
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Мостовой
Андрей Мостовой
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
86
7
Песегов
Евгений Песегов
62
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
10
Полоз
Дмитрий Полоз
82
Запасные
19
Фролов
Евгений Фролов
92
Почивалин
Валерий Почивалин
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
Шакуро
Павел Шакуро
5
Померко
Алексей Померко
10
Казаев
Ян Казаев
94
Лагатор
Душан Лагатор
10
Обухов
Владимир Обухов
87
Карапетян
Александр Карапетян