Матч завершен
Сочи
Сочи
Мостовой 7
Полоз 45
2:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Мевля 16
Обляков 52
Чалов 55
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
10 нояб. 2019, 16:30 МСК
10.11.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
79
23
Мевля
Миха Мевля
16'
16'
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
60
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
68
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
10
Полоз
Дмитрий Полоз
45'
45'
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
7'
7'
90
Запасные
19
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
Шакуро
Павел Шакуро
26
Калугин
Никита Калугин
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
87
Померко
Алексей Померко
8
Колдунов
Никита Колдунов
29
Заболотный
Антон Заболотный
87
Карапетян
Александр Карапетян
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
58
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
98
Обляков
Иван Обляков
52'
52'
90
8
Влашич
Никола Влашич
85
9
Чалов
Федор Чалов
55'
55'
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
71
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
20
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
27
Гогуа
Седрик Гогуа
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос