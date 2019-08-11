Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
11 авг. 2019, 19:00 МСК
11.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
5
Васин
Виктор Васин
90
14
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
84
8
Влашич
Никола Влашич
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
67
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
28
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
89
Кучаев
Константин Кучаев
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
44
Бийол
Яка Бийол
14
Марадишвили
Константин Марадишвили
0
Нисимура
Такума Нисимура
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
86
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
26
Калугин
Никита Калугин
82
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
10
Полоз
Дмитрий Полоз
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
60
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
19
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
Шакуро
Павел Шакуро
5
Померко
Алексей Померко
7
Песегов
Евгений Песегов
10
Казаев
Ян Казаев
10
Обухов
Владимир Обухов
87
Карапетян
Александр Карапетян