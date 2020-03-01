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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Сочи
Сочи
Кокорин 64
1:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Луценко 5
Луценко 90
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
1 марта 2020, 19:00 МСК
1.03.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
79
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
27
Заика
Кирилл Заика
79
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
91
Кокорин
Александр Кокорин
64'
64'
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
Шакуро
Павел Шакуро
94
Лагатор
Душан Лагатор
29
Заболотный
Антон Заболотный
10
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Арсенал
мин
64
Луценко
Евгений Луценко
5'
90'
5', 90'
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
81
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
86
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
19
Лодыгин
Юрий Лодыгин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
23
Ковалев
Юрий Ковалев
25
Кангва
Кингс Кангва
10
Кангва
Эванс Кангва
29
Банда
Ламек Банда