Матч завершен
Арсенал
Тула
Ломовицкий 43
1:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
Мостовой 6
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
20 окт. 2019, 16:30 МСК
20.10.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
43'
43'
90
48
Луценко
Евгений Луценко
80
10
Кангва
Эванс Кангва
69
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
13
Володько
Максим Володько
70
Костадинов
Георгий Костадинов
5
Довбня
Александр Довбня
17
Аджоев
Гурам Аджоев
20
Чаушич
Горан Чаушич
25
Кангва
Кингс Кангва
30
Тудоре
Александру Тудоре
22
Лесовой
Даниил Лесовой
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
77
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
83
5
Померко
Алексей Померко
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
6'
6'
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
68
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
8
Колдунов
Никита Колдунов
77
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян