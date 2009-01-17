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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Ренато 81
1:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
17 янв. 2009, 23:55 МСК
17.01.2009, 23:55 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Прието
Давид Прието
46
0
Москера
Аквивальдо Москера
90
0
Капель
Диего Капель
90
0
Ренато
Ренато
81'
81'
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
62
Запасные
0
Адриано
Адриано
0
Наварро
Фернандо Наварро
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
0
Душер
Альдо Душер
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Брит
Горка Брит
57
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
90
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Павон
Мануэль Павон
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо