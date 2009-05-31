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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нумансия
Сория
0:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Арментерос 88
Морено 90
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
31 мая 2009, 18:00 МСК
31.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Хайо
Эгоитц Хайо
90
0
Марио
Мартинес Марио
90
0
Морено
Хуан Карлос Морено
90'
90'
90
0
Сисма
Доминго Сисма
80
0
Бельвис
Карлос Бельвис
70
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Павон
Мануэль Павон
0
Ортега
Серхио Ортега
0
Димас
Дельгадо Димас
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Альваро Антон
Альваро Антон
0
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
Севилья
мин
-
Морено
Хуан Карлос Морено
90
0
Варгас
Пабло Варгас
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Москера
Аквивальдо Москера
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Капель
Диего Капель
46
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Ренато
Ренато
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
63
0
Коне
Аруна Коне
74
0
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Прието
Давид Прието
0
Навас
Хесус Навас
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
88'