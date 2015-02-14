Матч завершен
Севилья
Севилья
Крыховяк 38
Бакка 44
Иборра 76
3:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
14 февр. 2015, 18:00 МСК
14.02.2015, 18:00 МСК
суббота
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
62
12
Иборра
Висенте Иборра
76'
76'
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
38'
38'
90
20
Витоло
Витоло
84
22
Видаль
Алейш Видаль
90
9
Бакка
Карлос Бакка
44'
44'
83
Запасные
1
Барбоса
Мариано Барбоса
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
17
Суарес
Денис Суарес
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
28
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
15
Дэйвид
Дэйвид
46
10
Картабия
Федерико Картабия
90
20
Сукулини
Бруно Сукулини
46
9
Элдон
Элдон
56
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
12
Лопес
Иньиго Лопес
23
Гомес
Абель Гомес
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
35
Вико
Феде Вико
32
Бебе
Бебе
28
Андоне
Флорин Андоне