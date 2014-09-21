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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Гарсия 83
1:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Бакка 8
Мбиа 72
Бакка 88
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
21 сент. 2014, 20:00 МСК
21.09.2014, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
67
7
Росси
Фаусто Росси
90
16
Фидель
Фидель
75
18
Гарсия
Борха Гарсия
83'
83'
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
24
Хавенаар
Майк Хавенаар
59
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
23
Гомес
Абель Гомес
22
Гарай
Ариц Гарай
35
Вико
Феде Вико
30
Ридер
Ридер
0
Гилас
Набиль Гилас
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
23
Коке
Коке
61
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
12
Иборра
Висенте Иборра
69
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
17
Суарес
Денис Суарес
77
20
Витоло
Витоло
90
22
Видаль
Алейш Видаль
90
9
Бакка
Карлос Бакка
8'
88'
8'
88'
90
Запасные
13
Бету
Бету
3
Наварро
Фернандо Наварро
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
25
Мбиа
Стефан Мбиа
72'
19
Банега
Эвер Банега
14
Аспас
Яго Аспас
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу