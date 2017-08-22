Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Севилья
Севилья
Эскудеро 52
Бен-Йеддер 75
2:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Элиа 17
Вишча 83
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
22 авг. 2017, 21:45 МСК
22.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
52'
52'
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
75'
75'
90
Запасные
4
Кьер
Симон Кьер
17
Сарабия
Пабло Сарабия
19
Гансо
Гансо
8
Монтойя
Вальтер Монтойя
24
Нолито
Нолито
20
Муриэль
Луис Муриэль
Истанбул Башакшехир
мин
1
Бабакан
Волкан Бабакан
90
6
Епуряну
Александр Епуряну
90
3
Клиши
Гаэль Клиши
90
21
Текдемир
Махмут Текдемир
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
5
Белезоглу
Эмре Белезоглу
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
17'
17'
90
8
Моссоро
Марсио Моссоро
90
7
Вишча
Эдин Вишча
83'
83'
90
10
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
34
Гюнок
Мерт Гюнок
27
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
88
Инлер
Гекхан Инлер
29
Фрей
Керим Фрей
19
Эрдинг
Мевлют Эрдинг