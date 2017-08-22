Матч завершен
Севилья
Севилья
Эскудеро 52
Бен-Йеддер 75
2:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Элиа 17
Вишча 83
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
22 авг. 2017, 21:45 МСК
22.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
52'
52'
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
75'
75'
90
Запасные
4
Кьер
Симон Кьер
17
Сарабия
Пабло Сарабия
19
Гансо
Гансо
8
Монтойя
Вальтер Монтойя
24
Нолито
Нолито
20
Муриэль
Луис Муриэль
Истанбул Башакшехир
мин
1
Бабакан
Волкан Бабакан
90
6
Епуряну
Александр Епуряну
90
3
Клиши
Гаэль Клиши
90
21
Текдемир
Махмут Текдемир
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
5
Белезоглу
Эмре Белезоглу
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
17'
17'
90
8
Моссоро
Марсио Моссоро
90
7
Вишча
Эдин Вишча
83'
83'
90
10
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
34
Гюнок
Мерт Гюнок
27
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
88
Инлер
Гекхан Инлер
29
Фрей
Керим Фрей
19
Эрдинг
Мевлют Эрдинг