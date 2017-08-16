Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Элиа 64
1:2
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Эскудеро 16
Бен-Йеддер 84
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2017, 21:45 МСК
16.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Истанбул Башакшехир
мин
-
Белезоглу
Эмре Белезоглу
90
1
Бабакан
Волкан Бабакан
90
6
Епуряну
Александр Епуряну
90
3
Клиши
Гаэль Клиши
90
21
Текдемир
Махмут Текдемир
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
64'
64'
90
8
Моссоро
Марсио Моссоро
90
7
Вишча
Эдин Вишча
90
10
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
4
Кьер
Симон Кьер
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
16'
16'
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
10
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
84'
84'
90
24
Нолито
Нолито
90