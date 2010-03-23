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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 64
1:1
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Жиода 90
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
23 марта 2010, 23:55 МСК
23.03.2010, 23:55 МСК
вторник
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Перотти
Диего Перотти
24
0
Ромарик
Ромарик
70
0
Зокора
Дидье Зокора
44
0
Ренато
Ренато
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Кала
Кала
0
Лоло
Лоло
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Кануте
Фредерик Кануте
64'
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90'
90'
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Викейра
Эмилио Викейра
70
0
Момо
Момо
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел