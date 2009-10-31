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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
0:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 42
Фабиано 89
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
31 окт. 2009, 22:00 МСК
31.10.2009, 22:00 МСК
суббота
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Кейта
Сиди Кейта
52
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
76
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
60
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Момо
Момо
0
Антонито
Перес Антонито
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Ренато
Ренато
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
89'
89'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
42'
42'
69
0
Перотти
Диего Перотти
76
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Ромарик
Ромарик
0
Душер
Альдо Душер
0
Лоло
Лоло
0
Капель
Диего Капель
0
Коне
Аруна Коне