Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 21
1:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
20 февр. 2011, 21:00 МСК
20.02.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Капель
Диего Капель
88
0
Ракитич
Иван Ракитич
21'
21'
81
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
68
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Алексис
Алексис
0
Ренато
Ренато
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Перотти
Диего Перотти
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
83
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
63
0
Кристиан
Идальго Кристиан
75
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Альба
Унаи Альба
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Хуанра
Хуанра
0
Тоте
Тоте
0
Кико
Кико
0
Портильо
Хавьер Портильо