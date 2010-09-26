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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 21
Трезеге 38
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
26 сент. 2010, 20:00 МСК
26.09.2010, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
77
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
85
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
38'
21'
38'
21'
74
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Родри
Родри
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Тоте
Тоте
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Портильо
Хавьер Портильо
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Капель
Диего Капель
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Зокора
Дидье Зокора
76
0
Акоста
Лаутаро Акоста
56
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
55
0
Фабиано
Луис Фабиано
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Луна
Антонио Луна
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Негредо
Альваро Негредо
0
Перотти
Диего Перотти