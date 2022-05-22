Севилья - Атлетик: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
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Севилья - Атлетик: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Атлетик
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Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
22 мая 2022, -:- МСК
22.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
Севилья
0
Атлетик
1
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:15
Атлетик
2 : 1
Севилья
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:15
Атлетик
2
Севилья
1
09.07.2020 09 июля 2020 чт 23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020 09 июля 2020 чт 23:00
Атлетик
1
Севилья
2
03.01.2020 03 янв. 2020 пт 23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020 03 янв. 2020 пт 23:00
Севилья
1
Атлетик
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Севилья
2
Атлетик
0
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 22:30
Севилья
0 : 1
Атлетик
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 22:30
Севилья
0
Атлетик
1
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 18:15
Атлетик
2 : 0
Севилья
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 18:15
Атлетик
2
Севилья
0
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 21:30
Атлетик
1 : 3
Севилья
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 21:30
Атлетик
1
Севилья
3
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:15
Севилья
2
Атлетик
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Атлетик
1
Севилья
0
02.03.2017 02 марта 2017 чт 23:30
Севилья
1 : 0
Атлетик
02.03.2017 02 марта 2017 чт 23:30
Севилья
1
Атлетик
0
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Севилья
1(5) : 2(4)
Атлетик
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Севилья
1(5)
Атлетик
2(4)
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
Атлетик
1 : 2
Севилья
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
Атлетик
1
Севилья
2
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:15
Севилья
2
Атлетик
0
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Севилья
2 : 0
Атлетик
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Севилья
2
Атлетик
0
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Атлетик
1
Севилья
0
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 20:00
Атлетик
3 : 1
Севилья
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 20:00
Атлетик
3
Севилья
1
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 21:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 21:00
Севилья
1
Атлетик
1

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