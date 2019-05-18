Севилья - Атлетик: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
2:0

Севилья - Атлетик: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
18 мая 2019, 17:15 МСК
18.05.2019, 17:15 МСК
суббота
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Предварительный состав

Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:15
Атлетик
2 : 1
Севилья
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:15
Атлетик
2
Севилья
1
09.07.2020 09 июля 2020 чт 23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020 09 июля 2020 чт 23:00
Атлетик
1
Севилья
2
03.01.2020 03 янв. 2020 пт 23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020 03 янв. 2020 пт 23:00
Севилья
1
Атлетик
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Севилья
2
Атлетик
0
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 22:30
Севилья
0 : 1
Атлетик
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 22:30
Севилья
0
Атлетик
1
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 18:15
Атлетик
2 : 0
Севилья
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 18:15
Атлетик
2
Севилья
0
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 21:30
Атлетик
1 : 3
Севилья
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 21:30
Атлетик
1
Севилья
3
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:15
Севилья
2
Атлетик
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Атлетик
1
Севилья
0
02.03.2017 02 марта 2017 чт 23:30
Севилья
1 : 0
Атлетик
02.03.2017 02 марта 2017 чт 23:30
Севилья
1
Атлетик
0
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Севилья
1(5) : 2(4)
Атлетик
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Севилья
1(5)
Атлетик
2(4)
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
Атлетик
1 : 2
Севилья
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
Атлетик
1
Севилья
2
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:15
Севилья
2
Атлетик
0
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Севилья
2 : 0
Атлетик
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Севилья
2
Атлетик
0
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Атлетик
1
Севилья
0
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 20:00
Атлетик
3 : 1
Севилья
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 20:00
Атлетик
3
Севилья
1
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 21:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 21:00
Севилья
1
Атлетик
1
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 22:59
Севилья
2 : 1
Атлетик
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 22:59
Севилья
2
Атлетик
1

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В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
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«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
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«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
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