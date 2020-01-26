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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сельта
Виго
0:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2020, 16:00 МСК
26.01.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
20
Васкес
Кевин Васкес
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
12
Рафинья
Рафинья
90
11
Систо
Пионе Систо
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
22
Мина
Санти Мина
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
2
Мальо
Уго Мальо
18
Айду
Джозеф Айду
6
Суарес
Денис Суарес
14
Брадарич
Филип Брадарич
23
Мендес
Брайс Мендес
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
Эйбар
мин
2
Бургос
Эстебан Бургос
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
21
Леон
Педро Леон
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
12
Оливейра
Паулу Оливейра
8
Диоп
Папакоули Диоп
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике