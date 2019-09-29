Матч завершен
Эйбар
Эйбар
2:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
29 сент. 2019, 15:00 МСК
29.09.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы