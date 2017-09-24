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|Запасные
|
13
Риесго
Асьер Риесго
-
|
18
Арбилья
Анайц Арбилья
-
|
23
Юнка
Давид Юнка
44
|
11
Пенья
Рубен Пенья
-
|
24
Хордан
Хоан Хордан
27
|
6
Ривера
Кристиан Ривера
-
|
9
Энрих
Серхио Энрих
53
|Главный тренер
|
Хосе Луис Мендилибар
|Запасные
|
1
Альварес
Серхио Альварес
-
|
3
Фонтас
Андреу Фонтас
26
|
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
|
16
Санчес
Хосабед Санчес
15
|
26
Мендес
Брайс Мендес
-
|
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
14
|
21
Мор
Эмре Мор
-
|Главный тренер
|
Хуан Карлос Унсуэ
События
Матч окончен 0:4
76'
Замена
75'
Замена
72'
ГОЛ! 0:4
64'
Замена
Замена
63'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:3)
39'
ГОЛ! 0:3
Замена
37'
Желтая карточка
28'
23'
ГОЛ! 0:2
18'
Желтая карточка
17'
ГОЛ! 0:1
Желтая карточка
11'
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