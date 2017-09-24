Эйбар - Сельта: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:4

Эйбар - Сельта: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сельта
Виго
Кабрал 17
Гомес 23
Эрнандес 39
Васс 72
Примера, 6 тур

Примера,

Испания
24 сент. 2017, 19:30 МСК
24.09.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
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Матч окончен 0:4
76'
Замена
Максимилиано Гомес
Джон Гуидетти
75'
Замена
Пабло Эрнандес
Хосабед Санчес
72'
ГОЛ! 0:4
Даниэль Васс
64'
Замена
Густаво Кабрал
Андреу Фонтас
Замена
Шарлес
Хоан Хордан
63'
Замена
Хосе Анхель
Давид Юнка
46'
Конец первого тайма (0:3)
39'
ГОЛ! 0:3
Пабло Эрнандес
Замена
Такаши Инуи
Серхио Энрих
37'
Желтая карточка
Дани Гарсия
28'
23'
ГОЛ! 0:2
Серхи Гомес
18'
Желтая карточка
Густаво Кабрал
17'
ГОЛ! 0:1
Густаво Кабрал
Желтая карточка
Гонсало Эскаланте
11'
Начало матча

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
Сельта
1
Эйбар
1
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Эйбар
0
Сельта
0
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
Сельта
0
Эйбар
0
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 15:00
Эйбар
2 : 0
Сельта
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 15:00
Эйбар
2
Сельта
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
Эйбар
1 : 0
Сельта
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
Эйбар
1
Сельта
0
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
Сельта
4 : 0
Эйбар
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
Сельта
4
Эйбар
0
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 15:00
Сельта
2 : 0
Эйбар
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 15:00
Сельта
2
Эйбар
0
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:30
Сельта
1 : 0
Эйбар
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:30
Сельта
1
Эйбар
0
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 22:30
Эйбар
1 : 2
Сельта
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 22:30
Эйбар
1
Сельта
2
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:30
Эйбар
0 : 4
Сельта
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:30
Эйбар
0
Сельта
4
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 17:15
Сельта
0 : 2
Эйбар
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 17:15
Сельта
0
Эйбар
2
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Эйбар
1 : 0
Сельта
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Эйбар
1
Сельта
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 0:05
Сельта
3 : 2
Эйбар
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 0:05
Сельта
3
Эйбар
2
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 23:00
Эйбар
1 : 1
Сельта
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 23:00
Эйбар
1
Сельта
1
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 22:00
Эйбар
0 : 1
Сельта
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 22:00
Эйбар
0
Сельта
1
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 23:59
Сельта
0 : 1
Эйбар
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 23:59
Сельта
0
Эйбар
1

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