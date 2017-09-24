Сассуоло - Болонья: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1

Сассуоло - Болонья: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Болонья
Болонья
Серия А, 6 тур

Серия А,

Италия
24 сент. 2017, 19:00 МСК
24.09.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

22.12.2021 22 дек. 2021 ср 18:30
Сассуоло
0 : 3
Болонья
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 18:30
Сассуоло
0
Болонья
3
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1
Болонья
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:30
Болонья
3 : 4
Сассуоло
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:30
Болонья
3
Сассуоло
4
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Болонья
1 : 2
Сассуоло
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Болонья
1
Сассуоло
2
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:45
Сассуоло
3 : 1
Болонья
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:45
Сассуоло
3
Болонья
1
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Болонья
2
Сассуоло
1
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:30
Сассуоло
2 : 2
Болонья
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:30
Сассуоло
2
Болонья
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Болонья
2
Сассуоло
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
Сассуоло
0 : 1
Болонья
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
Сассуоло
0
Болонья
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 14:30
Сассуоло
0 : 1
Болонья
12.03.2017 12 марта 2017 вс 14:30
Сассуоло
0
Болонья
1
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:00
Болонья
1 : 1
Сассуоло
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:00
Болонья
1
Сассуоло
1
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Сассуоло
0 : 2
Болонья
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Сассуоло
0
Болонья
2
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:00
Болонья
0 : 1
Сассуоло
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:00
Болонья
0
Сассуоло
1
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Болонья
0 : 0
Сассуоло
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Болонья
0
Сассуоло
0
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Сассуоло
2 : 1
Болонья
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Сассуоло
2
Болонья
1

Новости

Идеальное издевательство над «Ювентусом»: игрок «Сассуоло» вырвал победу на 95-й минуте и отпраздновал гол в стиле Роналду
#Максим Лопес
Моуринью носится и прыгает – это от нервов и счастья 1000-го матча в карьере. Потом даже извинился перед соперником за эмоции
#Жозе Моуринью
Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?
#Серия А
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый
#Франческо Капуто
Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
#Андреа Консильи
Парашютист приземлился на поле во время матча Серии А. Еще раз: парашютист – на поле
#Серия А
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
# Новости матча
«Ювентус» пропустил от «Сассуоло» на 90+5 минуте. Так случилось его первое поражение за девять матчей
Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере
«Ювентус» объявил о двухлетней аренде Локателли из «Сассуоло»
Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров
«Ювентус» обыграл «Наполи» и стал третьим в таблице. «Интер» победил «Сассуоло», продлив победную серию до 10 игр
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А
У Доннаруммы 200 матчей за «Милан». Ему всего 21
1
1