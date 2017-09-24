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Серия А
Сассуоло VS Болонья
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Сассуоло - Болонья: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1
Сассуоло - Болонья: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
Серия А, 6 тур
Серия А,
Италия
24 сент. 2017, 19:00 МСК
24.09.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
18:30
Сассуоло
0 : 3
Болонья
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
18:30
Сассуоло
0
Болонья
3
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1
Болонья
1
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
13:30
Болонья
3 : 4
Сассуоло
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
13:30
Болонья
3
Сассуоло
4
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Болонья
1 : 2
Сассуоло
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Болонья
1
Сассуоло
2
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Болонья
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
Сассуоло
3
Болонья
1
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
Болонья
2
Сассуоло
1
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
Сассуоло
2 : 2
Болонья
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
Сассуоло
2
Болонья
2
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Болонья
2
Сассуоло
1
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Сассуоло
0 : 1
Болонья
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Сассуоло
0
Болонья
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
14:30
Сассуоло
0 : 1
Болонья
12.03.2017
12 марта 2017
вс
14:30
Сассуоло
0
Болонья
1
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
Болонья
1 : 1
Сассуоло
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
Болонья
1
Сассуоло
1
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Болонья
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Сассуоло
0
Болонья
2
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:00
Болонья
0 : 1
Сассуоло
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:00
Болонья
0
Сассуоло
1
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Сассуоло
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Болонья
0
Сассуоло
0
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Сассуоло
2 : 1
Болонья
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Сассуоло
2
Болонья
1
Новости
Идеальное издевательство над «Ювентусом»: игрок «Сассуоло» вырвал победу на 95-й минуте и отпраздновал гол в стиле Роналду
#Максим Лопес
27 октября 2021, 23:14
Моуринью носится и прыгает – это от нервов и счастья 1000-го матча в карьере. Потом даже извинился перед соперником за эмоции
#Жозе Моуринью
13 сентября 2021, 13:35
Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?
#Серия А
15 июля 2021, 21:13
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
20 декабря 2020, 18:02
Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый
#Франческо Капуто
27 сентября 2020, 18:32
Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
#Андреа Консильи
22 июля 2020, 18:26
Парашютист приземлился на поле во время матча Серии А. Еще раз: парашютист – на поле
#Серия А
21 октября 2019, 11:35
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
#
Новости матча
«Ювентус» пропустил от «Сассуоло» на 90+5 минуте. Так случилось его первое поражение за девять матчей
27 октября 2021, 21:30
Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере
12 сентября 2021, 22:12
«Ювентус» объявил о двухлетней аренде Локателли из «Сассуоло»
18 августа 2021, 20:06
Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров
28 мая 2021, 13:56
«Ювентус» обыграл «Наполи» и стал третьим в таблице. «Интер» победил «Сассуоло», продлив победную серию до 10 игр
07 апреля 2021, 21:49
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
20 декабря 2020, 17:39
«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А
02 ноября 2020, 10:44
У Доннаруммы 200 матчей за «Милан». Ему всего 21
1
22 июля 2020, 13:16
1