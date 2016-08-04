Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 19
Берарди 39
Дефрель 64
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Люцерн
Люцерн
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:30 МСК
4.08.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Сансоне
Никола Сансоне
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
64'
64'
82
25
Берарди
Доменико Берарди
19'
39'
19'
39'
73
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
5
Антеи
Лука Антеи
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Люцерн
мин
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
13
Пульич
Томислав Пульич
11
7
Лустенбергер
Клаудио Лустенбергер
90
77
Ноймайр
Маркус Ноймайр
72
10
Яншер
Якоб Яншер
90
8
Хика
Ямир Хика
90
32
Хаас
Николас Хаас
90
15
Шнойвли
Марко Шнойвли
90
Запасные
23
Сарр
Салли Сарр
6
Арнольд
Ремо Арнольд