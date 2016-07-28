Матч завершен
Люцерн
Люцерн
Стекеленбург 8
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 42
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 20:45 МСК
28.07.2016, 20:45 МСК
четверг
Составы
Люцерн
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
8'
8'
90
-
Хика
Ямир Хика
90
-
Лустенбергер
Клаудио Лустенбергер
90
-
Хаас
Николас Хаас
90
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Сансоне
Никола Сансоне
72
11
Дефрель
Грегор Дефрель
81
25
Берарди
Доменико Берарди
42'
42'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
5
Антеи
Лука Антеи
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли