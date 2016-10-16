Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сенси 83
Иеммелло 86
2:1
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Фальчинелли 2
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
16 окт. 2016, 16:00 МСК
16.10.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
67
27
Риччи
Федерико Риччи
45
11
Дефрель
Грегор Дефрель
74
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
23
Гаццола
Марсело Гаццола
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
83'
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
86'
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
3
Клейтон
Клейтон
74
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
77
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
7
Палладино
Раффаэле Палладино
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
2'
2'
90
24
Тонев
Александар Тонев
69
Запасные
5
Феста
Марко Феста
95
Кожокару
Валентин Кожокару
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
6
Роден
Маркус Роден
18
Барберис
Андреа Барберис
29
Тротта
Марселло Тротта
12
Стоян
Адриан Стоян
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими