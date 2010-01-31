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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паломбо 36
Паццини 45
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
31 янв. 2010, 17:00 МСК
31.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
80
0
Росси
Марко Росси
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
71
0
Паломбо
Анджело Паломбо
36'
36'
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
60
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
45'
45'
90
0
Поцци
Никола Поцци
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Падалино
Марко Падалино
0
Поли
Андреа Поли
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
73
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
64
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Бьянко
Паоло Бьянко
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Радованович
Иван Радованович
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Чераволо
Фабио Чераволо