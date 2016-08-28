Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 35
Баррето 45
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кессье 27
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
61
8
Баррето
Эдгар Баррето
45'
45'
85
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
35'
35'
74
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
85
Фернандеш
Бруну Фернандеш
14
Шик
Патрик Шик
74
Будимир
Анте Будимир
Аталанта
мин
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
59
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
77
19
Кессье
Франк Кессье
27'
27'
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
45
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
47
Мацциини
Стефано Мацциини
93
Драме
Букари Драме
45
Конко
Абдулай Конко
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
59
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
19
Кармона
Карлос Кармона
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Фройлер
Ремо Фройлер
52
Кабесас
Брайан Кабесас
29
Петанья
Андреа Петанья