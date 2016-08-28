Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 35
Баррето 45
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кессье 27
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
61
8
Баррето
Эдгар Баррето
45'
45'
85
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
35'
35'
74
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
85
Фернандеш
Бруну Фернандеш
14
Шик
Патрик Шик
74
Будимир
Анте Будимир
Аталанта
мин
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
59
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
77
19
Кессье
Франк Кессье
27'
27'
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
45
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
47
Мацциини
Стефано Мацциини
93
Драме
Букари Драме
45
Конко
Абдулай Конко
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
59
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
19
Кармона
Карлос Кармона
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Фройлер
Ремо Фройлер
52
Кабесас
Брайан Кабесас
29
Петанья
Андреа Петанья