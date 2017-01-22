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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 54
1:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
22 янв. 2017, 20:00 МСК
22.01.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
54'
54'
88
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
94
Мелегони
Филиппо Мелегони
45
24
Конти
Андреа Конти
61
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
47
Мацциини
Стефано Мацциини
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
3
Толой
Рафаэл Толой
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
23
Суагер
Эмануэле Суагер
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
18
Прат
Деннис Прат
51
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
83
16
Линетти
Карол Линетти
58
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
14
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
19
Реджини
Васко Реджини
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
8
Баррето
Эдгар Баррето
9
Муриэль
Луис Муриэль
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир