Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:5
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Забитцер 1
Вернер 61
Хальстенберг 68
Анхелиньо 80
Форсберг 89
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
22 февр. 2020, 20:30 МСК
22.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
14
Матондо
Рабби Матондо
46
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
70
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
55
9
Раман
Бенито Раман
90
Запасные
31
Беккер
Тимо Беккер
3
Миранда
Хуан Миранда
28
Шепф
Алессандро Шепф
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
68'
68'
90
3
Анхелиньо
Анхелиньо
80'
80'
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
1'
1'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
65
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
11
Вернер
Тимо Вернер
61'
61'
75
21
Шик
Патрик Шик
54
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
89'
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
25
Ольмо
Дани Ольмо
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман